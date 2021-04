Genoa, Kucka è di nuovo un obiettivo per il centrocampo: il ritorno è possibile

Il Genoa è pronto a tornare alla carica per il centrocampista del Parma Juraj Kucka in vista del prossimo campionato. 127 presenze in rossoblu e prima esperienza in Italia proprio al Genoa per il giocatore che 10 anni dopo dal suo arrivo, potrebbe fare ritorno in Liguria. I ducali sono in crisi di risultati e ormai la B è molto più che una semplice ipotesi, per questo il Grifone è pronto ad offrire al giocatore la possibilità di proseguire in Serie A la propria esperienza. A riportarlo è Il Secolo XIX.