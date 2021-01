Genoa, Marroccu: "Ballardini ha portato serenità. Mercato? Lavoriamo in uscita"

Il Genoa si prepara a scendere in campo per sfidare la Lazio, ma a tenere banco in casa del Grifone è anche la questione mercato. In proposito, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il direttore sportivo, Francesco Marroccu, che ha chiarito il compito del nuove tecnico e le mosse della squadra rossoblu in questa finestra di gennaio. "L'arrivo di Ballardini ha portato tanta serenità, il suo è stato un inserimento facile. Ora procediamo con la serenità di un nuovo anno che potrebbe darci consapevolezza nei nostri mezzi. Mercato? L'impegno che ha Ballardini è quello di approfondire la conoscenza della l rosa e anche la formazioni dimostra che sta scoprendo una rosa di valore. Il mio primo impegno sarà lavorare in uscita", le sue parole.