Genoa, Masiello: "Non siamo ancora tranquilli, dietro vincono. Oggi lucidi a tenere"

vedi letture

Andrea Masiello, difensore del Genoa, commenta ai microfoni di Sky la vittoria ottenuta in serata contro il Parma: “Siamo partiti male, timorosi, sapevamo le difficoltà e va dato merito al Parma che è bravo tecnicamente, veloce. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, tenuto e ribaltato il risultato, siamo stati lucidi. Finché non c'è la matematica non siamo tranquilli e dobbiamo lottare ogni partita. Dobbiamo stare in campana fino alla fine, ora abbiamo delle partite importanti da affrontare e non dobbiamo abbassare la guardia perché dietro cominciano a vincere”.