Genoa, per Ballardini 8 punti in cinque partite. Cagliari e Crotone, gare da non sbagliare

vedi letture

La cura Ballardini funziona. Dati alla mano è fuori da ogni dubbio che il cambio di guida tecnica ha giovato al Genoa. Nelle cinque partite dirette dall'allenatore ravennate sono infatti arrivate due vittorie contro Spezia e Bologna, due pareggi contro Lazio e Atalanta e una sola sconfitta di misura sul campo del Sassuolo. Un totale di otto punti conquistati in cinque uscite ufficiali, uno in più rispetto a quanto fatto dal predecessore Maran in 13 gare. Un cambio di rotta che ha portato una situazione di classifica più tranquilla, +2 sulla zona retrocessione, ma non per questo bisogna abbassare la guardia.

Porta inviolata da due partite - La rinascita dei rossoblu passa anche attraverso una retroguardia più accorta. Un risultato frutto di una ritrovata compattezza e una fase difensiva che coinvolge tutti gli effettivi in campo. Esclusi i tre gol subiti dalla Juve in Coppa Italia, match che però è stato a lungo in bilico, Perin si è dovuto chinare a raccogliere il pallone in rete soltanto quattro volte su cinque gare di campionato e nelle ultime due partite la porta del Grifone è rimasta inviolata.

Cagliari e Crotone crocevia - La corsa per la salvezza è ancora lunga ma Criscito e compagni hanno dimostrato di saper combattere contro qualsiasi avversario. Le prossime due partite adesso saranno molto importanti e ci diranno certamente qualcosa in più sul prosieguo del campionato del Vecchio Balordo. Domenica alle 15 arriverà al "Ferraris" il Cagliari di Di Francesco, avversario da non sottovalutare e che in classifica ha soltanto un punto in meno mentre il 31 gennaio invece sarà la volta della trasferta sul campo del Crotone. Due gare da Genoa. Due gare da non sbagliare.