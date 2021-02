Genoa, Perin: "Lukaku è una sfida tremenda ma contro l'Inter non partiamo battuti"

vedi letture

Mattia Perin, nella lunga intervista rilasciata stamani al Secolo XIX in vista della sfida contro l'Inter ha risposto anche a una domanda sul confronto con Lukaku: "Lukaku non è un incubo, è uno stimolo. In questi anni ho affrontato alcuni dei migliori attaccanti al mondo e sono pronto alla sfida. Una sfida tremenda, come dice Zappacosta. Ma non partiamo battuti".