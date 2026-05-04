TMW Genoa, risentimento all'adduttore per Messias: out a Firenze. Il punto sugli infortunati

Giornata di day off in casa Genoa. Mister Daniele De Rossi ha concesso un giorno e mezzo in più di riposo alla sua squadra dopo il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta. Uno 0-0 che ha avvicinato Vasquez e compagni alla salvezza aritmetica che potrebbe arrivare domenica prossima quando i rossoblù andranno a far visita alla Fiorentina al "Franchi". L'appuntamento è fissato per la mattina di mercoledì sempre al centro sportivo "Signorini" di Pegli per riprendere i lavori ed avvicinarsi al match in terra toscana.

La situazione di Norton-Cuffy e Baldanzi

Sarà anche l'occasione per valutare alcune situazioni legate agli infortuni. In primis Brooke Norton-Cuffy. Il terzino inglese sta migliorando e sta recuperando ma per la gara della New Balance Arena non si sentiva ancora sicuro al 100% e, precauzionalmente, è rimasto a Genova. Gli accertamenti non hanno dato riscontri e adesso si procederà con il rientro in gruppo definitivo. Vede il ritorno con i compagni di squadra anche Tommaso Baldanzi. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno ma le sensazioni sono buone.

Messias out

Non ha preso parte alla sfida in Lombardia nemmeno Junior Messias. Il brasiliano ha riportato un risentimento all'adduttore destro e non sarà a disposizione per la partita contro i viola di Vanoli. Il numero 10 del Grifone verrà rivalutato la prossima settimana quando all'orizzonte ci sarà la partita di Marassi contro il Milan.