Genoa, società al lavoro per blindare il giovane Kallon: ipotesi quadriennale

Yayah Kallon è il futuro del Genoa: lo conferma il Secolo XIX oggi in edicola, dedicando ampio spazio al presente del giovane attaccante della Primavera rossoblù, che Ballardini ha già battezzato come un potenziale gioiello. Il club è al lavoro col suo agente, Paolo Bordonaro, per rinnovare un contratto che scade nella prossima stagione: probabile che si vada su un triennale o un quadriennale con ingaggio in crescita.