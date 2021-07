Genoa, vacanze quasi finite per la truppa rossoblu: la partenza per Neustift si avvicina

vedi letture

Ultimi giorni di vacanza per i giocatori del Genoa. A breve la campanella di mister Ballardini suonerà e il gruppo rossoblu punterà la prua direttamente verso le montagne della Valstubai. Lunedì prossimo è prevista la partenza per il ritiro di Neustift, località del Tirolo che ospiterà la squadra per la 15a volta negli ultimi sedici anni. Due settimane che serviranno al tecnico ravennate per testare il gruppo e mettere, come si suol dire, benzina nelle gambe in vista della prossima stagione. La squadra è ancora incompleta ma è anche vero che il mercato è iniziato ufficialmente da appena una settimana e ci sarà tutto il tempo per mettere a segno gli innesti necessari per rinforzare la rosa.

Amichevoli di lusso - Non mancheranno le amichevoli pre campionato. Occasioni per Ballardini per testare le condizioni del gruppo e per i tifosi per riabbracciare Criscito e compagni, seppur a capienza ridotta delle tribune del campo sportivo di Neustift e con le misure di sicurezza necessarie. Ci sarà come sempre la prima uscita ufficiale contro la formazione locale della Valstubai mentre nella giornata di lunedì scorso il club ha ufficializzato una sfida di lusso contro il Mainz. Teatro della partita sarà la Mewa Arena di Magonza sabato 31 luglio alle 17.30. Prossimamente la società diramerà le modalità di acquisto dei tagliandi, in ottemperanza alle normative Covid. Il calendario del Genoa si sta completando. La nuova stagione è alle porte.