Gentile sulla Juve: "Stagione tra le più negative. Quarto posto il minimo per salvarla"

L'ex difensore della Juventus e della Nazionale, Claudio Gentile, ha parlato a Radio Rai. Queste le sue parole: "Non è stata una partita da elogiare ma l'importante è il risultato, l'unica cosa che conta. Ora vedremo strada facendo come dovrà comportarsi la squadra azzurra per centrale l'obiettivo. C'è da migliorare nonostante si stia facendo bene, perché quando arriveranno impegni più difficile sarà chiaramente complicato. Siamo comunque sulla strada giusta".

Quanto pesa suoi giocatori il fatto di aver giocato per tanto tempo senza sosta?

"I calciatori fanno fatica anche dal punto di vista psicologico. È un'annata particolare e servirà pazienza. Vanno bene anche le partite non brillanti, la cosa che conta è il risultato".

Punterebbe su un centravanti fisso o alternerebbe Belotti e Immobile come sta facendo Mancini?

"L'allenatore ha il polso di quello che succede e sa cosa fare. Entrambi devono lottare per guadagnarsi il posto da titolare e questo dà maggiore motivazioni ai due giocatori. Non è una cosa negativa".

Bonucci e Chiellini stanno invecchiando, vede altri difensori all'altezza?

"Ci sono giocatori che hanno raggiunto una certa età e adesso è arrivato il momento di pensare ad altre soluzioni. Non c'è molto tempo per lavorare".

Pensa che sia finito il ciclo della Juventus?

"I fatti parlano chiaro, quando alla Juve si fallisce si rivoluziona. Sicuramente c'è stata una grande delusione, non voglio dare le colpe a Pirlo ma l'esperienza è molto importante, anche per la gestione del gruppo. Forse non era ancora pronto ma la politica della società è stata chiara. Non posso fare previsioni su quello che succederà".

Tratterrebbe Ronaldo?

"Ci sarà certamente già un programma per il futuro. Gli addetti ai lavori . Questo anno segnerà molte cose, non so se sia finito il ciclo. Questa deve essere messa tra le annate più negative degli ultimi anni".

Rinnegare Pirlo sarebbe come ammettere un errore?

"Arrivare tra le prime quattro è il minimo per salvare la stagione. La società deve già pensare a chi sostituire e in che modo. Non sarà facile fare mercato, chi ha i giocatori buoni se li tiene. Sarà importante non sbagliare".

Che calcio è oggi rispetto a quando giocava lei?

"Certe scelte negli anni passati hanno compromesso quello che era il calcio negli anni '80 e '90. La gente non è più soddisfatta come prima e penso che il calcio di oggi sia molto criticabile. Si può ancora correre ai ripari per dare una credibilità maggiore al calcio. Non dobbiamo far disinnamorare la gente".

L'Under 21 ce la può fare?

"Ce lo auguriamo tutti. Il ct deve capire dove c'è qualche mancanza e correre ai ripari".

Chi vedrebbe già pronto per la Nazionale maggiore?

"Dipende tutto dal ct. Mancini potrebbe prendere qualche giovane dell'Under 21 e portarlo ai Mondiali, ma vedremo cosa accadrà l'anno prossimo".