Gerard Moreno fa 30 in stagione e il Villarreal va all'intervallo in vantaggio sul Manchester United

Villarreal in vantaggio nella finale di Danzica. 1-0 sul Manchester United dopo i primi 45' in una partita combattuta ed equilibrata, con i red devils ad avere prevalentemente il controllo del pallone e gli iberici pericolosi nelle ripartenze.

BACCA E GREENWOOD LE MOSSE DEI TECNICI - Emery sceglie Rulli tra i pali, l'argentino vince il ballottaggio con Asenjo, mentre davanti Bacca viene preferito a Paco Alcacer. Sorprende la scelta ricaduta sul colombiano, in questa stagione quasi sempre partito dalla panchina e titolare in questa manifestazione solamente nella fase a gironi. Solskjaer dall'altra parte deve rinunciare a Fred, col brasiliano che accusa problemi fisici e porta il norvegese a disegnare un 4-2-3-1 offensivo con Greenwood titolare. Tra i pali fiducia a De Gea, uomo di coppa mentre in panchina si rivede Maguire, infortunatosi a inizio mese.

GERARD MORENO FA 30 GOL IN STAGIONE - L'equilibrio viene rotto dopo 30' grazie a Gerard Moreno. L'attaccante è bravissimo a leggere una punizione di Dani Parejo e superare di destro De Gea sfuggendo alla marcatura di Lindelof. 30° gol stagionale, 7° gol in questa Europa League che lo porta a diventare capocannoniere del torneo, in coabitazione con Borja Mayoral, Pizzi e Yusuf Yazici. Manchester United che riprende a testa bassa ad attaccare, sfruttando le corsie laterali grazie a Wan-Bissaka e Shaw e che sfiora nei minuti di recupero il pari: accelerazione improvvisa di Greenwood, che si lascia alle spalle Pedraza e calibra verso il centro un cross molto velenoso: Albiol è bravo a smorzare la traiettoria con il petto, favorendo l'intervento di Rulli.