Ufficiale Già annunciato l'erede di Vaira. Il nuovo Ds del Pisa è l'ex Udinese Gabbanini

Con una retrocessione ormai prossima, dopo una stagione disastrosa, di oggi la notizia della separazione tra il Direttore Sportivo Davide Vaira e il Pisa (divergenze per il futuro della panchina?), che ha però già trovato il sostituto per iniziare a programmare con ampio margine quella che dovrà essere una pronta risalita dalla Serie B: il nuovo uomo mercato dei nerazzurri sarà Leonardo Gabbanini, con un passato - anche all'estero - nel Watford e poi in Italia all'Udinese.

A rendere noto il tutto, lo stesso club toscano, con la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"La Società Pisa Sporting Club è lieta di annunciare la nomina di Leonardo Gabbanini come nuovo Direttore Sportivo del Club.

Nato nel 1980, Gabbanini è passato giovanissimo dal ruolo di calciatore a quello di allenatore, prima nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina e quindi sulle panchine di Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 il passaggio dietro la scrivania con l’incarico di Chief Scout del Watford e di Responsabile dell’Area Scouting dell’Udinese.

Un percorso a livello nazionale e internazionale proseguito nel 2022 con l’importante esperienza al Tottenham nel ruolo di Head of Recruitment/Chief Scout, a stretto contatto con la Direzione Sportiva degli Spurs, rivestita poi ad interim prima di lasciare il Club.

Da oggi inizia per lui l’avventura con il Pisa Sporting Club.

Benvenuto Leonardo".