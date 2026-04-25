Pisa, Hiljemark e il nuovo ds Gabbanini: "La prossima settimana parleremo del futuro"

E' un Pisa già proiettato verso il futuro quello che oggi ha conosciuto l'ennesima giornata amara, perdendo per 1-0 sul campo del Parma. Nella conferenza stampa posta partita, infatti, al tecnico Oscar Hiljemark è stato chiesto se punterà o meno da qui alla fine sui giocatori che certamente resteranno anche il prossimo anno. Questa è stata la sua risposta: "Non ne abbiamo ancora parlato. Abbiamo inserito Lorran perché è bravo nell'uno contro uno. Sul futuro dipenderà dal confronto con la società".

La retrocessione è ormai imminente, quindi servono motivazioni per finire con dignità la stagione: "Alla strada da qua alla fine non ci ho ancora pensato. Abbiamo creato grandi occasioni oggi e abbiamo perso 1-0. Questa è l'unica cosa a cui penso ora. Mi dispiace e sono frustrato".

Riguardo al confronto con il nuovo ds Leonardo Gabbanini, infine, ha dichiarato: "Non abbiamo parlato del futuro. Lui è arrivato e ha parlato con tutti per capire il momento. Ci ha detto di stare attenti alla partita. La prossima settimana parleremo di più per capire le modalità di come andremo avanti".