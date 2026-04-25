Pisa, il ds Gabbanini: "Ogni scelta futura partirà dal conoscere le persone, capire i valori"

Il nuovo ds del Pisa Leonardo Gabannini è intervenuto nel pre gara della sfida contro il Parma ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

Che emozione prova per il ritorno in Italia?

Finalmente sono tornato a casa, dopo tanti anni all'estero fa piacere. Sono contento, chiaramente la mia contentezza va di pari passo con il momento, che per noi purtroppo è difficile. Ti cali subito nella difficoltà del momento, ma con grande motivazione.

Come è stato l'approccio?

L'approccio deve essere la cura del particolare. Nel calcio di oggi, viene lasciato da parte quello che si ha a dispetto di quello che va messo. Il Pisa negli ultimi anni ha costruito, ma l'annata sicuramente non è stata positiva. Alla base di ogni scelta che faremo, c'è il conoscere le persone, capire i valori, il desiderio di restare e le potenzialità".

Che squadra ha trovato?

"La squadra vive un momento non facile, cercano di reagire e lavorano, è un gruppo solido, che dimostra professionalità e attaccamento. A volte nei momenti difficili, può sembrare non sia così, ma ho trovato ragazzi molto seri. Ora arriviamo in fondo, capendo i punti di forza per migliorarli.

Il prossimo anno parte da oggi:

"Assolutamente sì".