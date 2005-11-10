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Gila saluta la Lazio: "Società incredibile, non so se ritroverò questo amore altrove"

Gila saluta la Lazio: "Società incredibile, non so se ritroverò questo amore altrove" TUTTOmercatoWEB
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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 19:30Serie A
Mario Gila saluta la Lazio: "Mi sa che questo è un addio. Non so se ritroverò questo amore da un'altra parte, siete incredibili".

Mario Gila ha voluto salutare la Lazio dopo che è stato ufficializzato il suo trasferimento al Milan. Il difensore ha rilasciato un'ultima intervista ai canali del club biancoceleste, risultato visibilmente commosso nel pronunciare certe frasi: "Mi sa che questo è un addio. Vorrei ringraziarvi tutti. Dal primo momento che sono arrivato qua è stata una situazione emozionante"

Le parole di Gila

Lo spagnolo ha proseguito: "Ero un bambino piccolo, che appena aveva provato la sensazione di essere un giocatore professionista e con il tempo ho ritrovato persone che mi hanno fatto diventare quello che sono adesso. Grazie ai tifosi, ai miei compagni e alle persone che lavorano e che non si vedono. Grazie alla mia famiglia e a chi ha sempre creduto in me, staff, allenatori, tutti quelli che lavorano nella Lazio. Vi ringrazio per tutto ciò che mi avete dato, la Lazio crede che si possano fare cose migliori e anche io sono sicuro di questo. Vi meritate di tutto, siete una società incredibile, mi avete dato tutto l'amore possibile, mi sono sentito importantissimo qua, non so se ritroverò questo amore altrove, perché questo club è incredibile e mi rimarrà sempre nel cuore. Vi saluto con un dolore immenso, forza Lazio sempre!".

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