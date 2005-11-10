Ufficiale Terzo volto nuovo di giornata per il Carpi: Astrologo ha firmato un contratto biennale

Terzo annuncio di giornata per il Carpi, che attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo, ha fatto sapere "di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Andrea Astrologo.

Nato a Roma nel 2002, Astrologo è un mediano moderno, in grado di abbinare qualità e quantità a centrocampo. Cresciuto nel settore giovanile della Roma (squadra della sua città), dopo aver completato la crescita in Primavera all’Hellas Verona, Astrologo ha esordito “fra i grandi” con la maglia della Vis Pesaro, per poi vestire quelle di Lucchese e – in ultimo – Albinoleffe. Con i lombardi, ha totalizzato nella scorsa stagione 30 presenze, condite da 2 gol e 5 assist, contribuendo al piazzamento play-off dei bergamaschi.

Astrologo ha sottoscritto un contratto di valenza biennale con scadenza al 30 Giugno 2028".

Fanno poi seguito le sue prime parole ai canali ufficiali della società biancorossa: "Sono davvero felice di essere arrivato al Carpi e di iniziare questa nuova avventura. La cosa che mi ha convinto maggiormente è stata la grande volontà della Società di portarmi qui: sentire la fiducia e l’interesse nei miei confronti è stato un aspetto fondamentale nella mia scelta. Ho avuto modo di confrontarmi con il Presidente e la Dirigenza, sia telefonicamente sia di persona: fin dai primi momenti ho percepito grande entusiasmo, ambizione e una forte voglia di costruire qualcosa di importante. Arrivo con tanta motivazione, voglia di lavorare e di mettermi a disposizione della squadra. Sono un ragazzo ambizioso e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza, conoscere i miei compagni e dare il massimo per questa maglia. L’obiettivo è quello di fare una grande stagione insieme e contribuire a raggiungere gli obiettivi del Carpi".