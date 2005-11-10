Ufficiale
La Sambenedettese saluta definitivamente Vesprini: risolto il contratto che legava le parti
Si chiude l'avventura di Riccardo Vesprini alla Sambenedettese, perché il calciatore e il club hanno quest'oggi risolto il contratto che li legava.
Di seguito, la nota del club:
"La U.S. Sambenedettese comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Riccardo Vesprini.
La società ringrazia Riccardo per la professionalità, la serietà e la dedizione dimostrate in rossoblù augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali.
In bocca al lupo Riccardo!".
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