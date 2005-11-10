Gila: "La maglia del Milan pesa tantissimo, ma io sono un perfezionista. E non mi arrendo mai"

Gila parla già da giocatore del Milan: "Questa maglia pesa tantissimo, sono qui per imparare. Non mi arrendo mai, sono un perfezionista".

Mario Gila, dopo aver salutato la Lazio, ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Milan, spiegando quali siano le sue qualità e le sue principali doti. Lo spagnolo è molto sicuro di sé e soprattutto ambizioso, ricerca il top in qualsiasi aspetto della sua quotidianità e sa dov'è arrivato, ovvero in una delle società più vincenti della storia del calcio.

Gila: "Qui per imparare, la maglia del Milan ha tantissimo peso"

L'ex Lazio ha preso la parola: "Penso di aiutare la squadra in tutte le fasi. Sono molto perfezionista, non mi arrendo mai: cerco il massimo in ogni parte della mia vita, dentro e fuori dal campo. Questa maglia ha tantissimo peso, ne sono cosciente: sono qui per imparare e per mettere in campo il massimo per raggiungere i livelli che hanno reso grande il Milan"