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Barletta, Mateus Da Silva resta in biancorosso: rinnovato il contratto fino al 2028
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Il Barletta riparte da Mateus Da Silva. L'attaccante classe 1997, protagonista della promozione in Serie D, ha rinnovato il contratto con il club biancorosso fino al 2028.
Il Barletta mette al sicuro uno dei protagonisti dell'ultima stagione. Il club biancorosso ha annunciato il rinnovo di Mateus Da Silva, che continuerà a vestire la maglia della squadra fino al 2028.
Barletta, Mateus Da Silva rinnova fino al 2028
La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per la permanenza in biancorosso di Mateus Da Silva.
L'attaccante classe 1997, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D, ha firmato il rinnovo fino al 2028.
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