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Gila ha terminato l'iter delle visite mediche. Ora a Casa Milan per la firma sul contratto
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Visite mediche e idoneità sportiva, tutto l'iter di Mario Gila prima della firma del suo nuovo contratto col Milan è stato completato e ora il difensore spagnolo è pronto per andare nella sede del club a mettere nero su bianco il suo nuovo accordo coi rossoneri.
L'oramai ex Lazio, ricordiamo, firmerà un contratto di 5 anni con il Milan da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Dopo la firma a Casa Milan arriverà anche l'ufficialità, col giocatore che si metterà immediatamente a disposizione di Ruben Amorim per l'inizio del ritiro nella giornata di lunedì.
Fonte Antonello Gioia
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