Ufficiale Luvumbo lascia il Cagliari e firma con il Maiorca: la formula dell'operazione

Zito Luvumbo dice addio al Cagliari: ufficiale il passaggio dell'attaccante al Maiorca in prestito con obbligo di riscatto.

Zito Luvumbo voleva proseguire la sua avventura al Maiorca, malgrado la retrocessione in Segunda Division, ed è stato accontentato. L'attaccante ha lasciato il Cagliari a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore degli spagnoli che però, a determinate condizioni, diventerà obbligo.

Il comunicato del Cagliari

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zito Luvumbo che si trasferisce al Real Club Deportivo Mallorca in prestito sino al termine della stagione 2026/27 con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.

L’attaccante angolano, classe 2002, è approdato in Sardegna appena diciottenne, trovando inizialmente spazio in Primavera, inserito via via in prima squadra, con cui ha esordito il 5 agosto 2022, nella vittoria in Coppa Italia per 3-2 contro il Perugia. La stagione 2022/23 sarà decisiva per la sua crescita: 36 partite, 3 gol e 3 assist, uomo chiave nei playoff per la pronta risalita nella massima serie.

Nelle stagioni successive in A, in cui debutta nel pareggio (0-0) in trasferta contro il Torino il 21 agosto 2023, dà il suo contributo al raggiungimento dell’obiettivo salvezza: in due campionati e mezzo scende in campo in 68 gare, con 6 reti e 8 assist. Da isola a isola, ha giocato l’ultima parte della scorsa stagione in prestito nel Maiorca (10 gare e 2 assist), dove ora proseguirà la sua esperienza. Buona stagione, Zito".