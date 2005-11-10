Ufficiale Giana Erminio, colpo in attacco: arriva Alessio Quaggio. Ha firmato fino al 2028

La Giana Erminio rinforza il reparto offensivo con l'arrivo di Alessio Quaggio. L'attaccante classe 1999 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nuovo rinforzo per la Giana Erminio, che ha ufficializzato l'ingaggio di Alessio Quaggio. L'attaccante classe 1999 arriva dopo l'ultima stagione disputata con il Pavia e si lega al club biancazzurro fino al 2028.

Alessio Quaggio è un nuovo giocatore della Giana Erminio

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Quaggio, che vestirà la maglia biancazzurra sino al 30 giugno 2028.

Attaccante nato a Cantù nel 1999, Alessio cresce nei settori giovanili di Lazzate, Folgore Caratese, Vis Nova, Piacenza e Seregno, per poi approdare in Serie D vestendo le maglie di Vigor Carpaneto, Legnano, Casatese e Arconatese. Nella stagione 2024/25 gioca in Serie C con il Caldiero Terme, dove affronta la Giana da avversario, prima di trasferirsi al Desenzano nel mercato di gennaio. Nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Pavia in Serie D, totalizzando 9 gol e 3 assist in 32 presenze.

«Avevo un po' di richieste, ma parlando con i direttori della Giana, che mi hanno voluto fortemente, ho trovato un'intesa, anche perché negli ultimi anni la Giana ha dimostrato di essere una realtà solida e in crescita – spiega Alessio Quaggio –. È stata un'offerta che ho accettato subito, perché voglio rilanciarmi in questo campionato professionistico e ripagare la fiducia che mi è stata concessa, arrivando in un ambiente che è spettacolare».