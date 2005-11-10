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Il Barletta conferma Manetta per la difesa: per il classe 1991 rinnovo biennale
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Ancora una conferma in casa Barletta, con la società che ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo per la permanenza di Marco Manetta: la nuova scadenza contrattuale è fissata al 2028.
Ecco il comunicato:
"La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per la permanenza in biancorosso di Marco Manetta. Il centrale difensivo classe 1991, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D, ha firmato il rinnovo fino al 2028".
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