Ufficiale
Ascoli, Bando rinnova fino al 2029. E passa in prestito al Potenza
TUTTOmercatoWEB
È attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ascoli "comunica il rinnovo del contratto di Augusto Bando fino al 30 giugno 2029 e il suo trasferimento a titolo temporaneo a Potenza Calcio S.r.l.
Il prolungamento del rapporto contrattuale conferma la volontà del Club di puntare con convinzione su uno dei talenti cresciuti nel Settore Giovanile bianconero, premiandone il percorso e le qualità dimostrate.
Ad Augusto il Club rivolge il più sentito in bocca al lupo per questa nuova esperienza, che rappresenterà per lui un’importante occasione di crescita, personale e professionale".
Altre notizie Serie B
UfficialeL'Arezzo cala il colpo in attacco: contratto triennale per Cerri. Che ha salutato il Cesena