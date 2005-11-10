Scafatese, rinforzo in difesa: c'è la firma del classe 2001 Mattia Novella
La Scafatese mette a segno un nuovo colpo in vista della prossima stagione. Il club ha ufficializzato l'arrivo del difensore Mattia Novella, classe 2001, reduce dall'esperienza con il Crotone.
Scafatese, ufficiale l'acquisto di Mattia Novella
La Scafatese Calcio comunica ai tifosi e agli organi di stampa di aver acquisito le prestazioni del calciatore Mattia Novella
Difensore classe 2001, cresciuto nei settori giovanili di Lazio e Salernitana, Novella ha esordito non ancora maggiorenne in Serie B proprio con i granata, prima di accumulare un consistente bottino di 146 presenze in Serie C con le casacche di Monopoli, Picerno, Potenza e Crotone, squadra nella quale ha militato nell'ultima stagione sportiva.
Un nuovo tassello per il mosaico che verrà messo a disposizione del tecnico Giovanni Ferraro