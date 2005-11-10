Ufficiale Carrarese, doppio innesto dalla Serie A: dal Parma arriva Marconi, dalla Fiorentina Romani

Doppio innesto per la Carrarese, che dopo gli annunci mattutini fa sapere di aver raggiunto l'accordo con il Parma per il prestito di Giacomo Marconi e con la Fiorentina per quello di Lorenzo Romani.

Questa, la nota per il giocatore proveniente dalla compagine ducale: "Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Parma Calcio 1913 per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Marconi, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027.

La punta centrale, classe 2005 rappresenta il prototipo di centravanti moderno, dotato di una forte struttura fisica, ottima mobilità e spiccate doti di generosità tattica. In primavera 2, con la maglia del Parma Under 19, ben 29 reti e 12 assist in 70 presenze. Nel calcio professionistico invece, dopo una prima stagione tra le fila del Perugia, ha raggiunto lo scorso anno la consacrazione definitiva mettendo a referto 38 presenze, 6 goal e 5 assist in Serie C, con la maglia delle Dolomiti Bellunesi.

In carriera si contano anche le 9 presenze, condite da 2 gol, con la selezione Under 17 della Nazionale Italiana.

Benvenuto a Carrara, Giacomo!".

Di seguito, il comunicato relativo a Romani: "Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Romani, che vestirà la maglia del club apuano sino al 30 giugno 2027.

Il difensore centrale, classe 2005, è dotato di un’importante struttura fisica, di un ottimo senso della posizione e di un prezioso piede mancino, soprattutto nella fase di costruzione del gioco.

In carriera, sino a ora, dopo alcune stagioni da pilastro della difesa di mister Galloppa nella Fiorentina Primavera, rientrando con frequenza anche nel giro dei convocati della prima squadra, ha già messo a referto 34 presenze in Serie C con la maglia del Lecco. Per il talentuoso prospetto, anche la soddisfazione di 3 presenze con la maglia della Nazionale Italiana Under 18 e 2 presenze con la Nazionale Italiana Under 20.

Benvenuto a Carrara, Lorenzo!".