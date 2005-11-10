Ufficiale
Udinese e Gian Luca Nani avanti insieme: sarà il Group Technical Director fino al 2027
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Sarà ancora Nani a guidare il progetto tecnico bianconero nelle vesti di Group Technical Director, coordinando le strategie tecniche di Udinese e Watford: è ufficiale
L'Udinese e Gian Luca Nani avanti insieme. Come comunicato dal club friulano attraverso i propri canali ufficiali, il dirigente bianconero ha rinnovato il proprio contratto fino al giugno del 2027 nel ruolo di Group Technical Director.
Il comunicato ufficiale dell'Udinese
Questa la nota comparsa sul sito: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo dell'accordo con Gian Luca Nani fino al 30 giugno 2027. Sarà ancora lui a guidare il progetto tecnico bianconero nelle vesti di Group Technical Director, coordinando le strategie tecniche di Udinese e Watford. Una conferma importante nel segno della continuità di tutto il gruppo di lavoro completato da Gokhan Inler e mister Kosta Runjaic".
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