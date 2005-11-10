Ufficiale Sadotti lascia la Fiorentina e passa in prestito all'Alcione Milano in Serie C

Sembrava vicino al Trento, ma lo scatto dell'Alcione è stato determinante, e così Edoardo Sadotti vestirà la maglia del club milanese per la prossima stagione, che lo vedrà lontano dalla Fiorentina. Il classe 2006 è comunque in prestito.

Di seguito, la nota del club:

"La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Edoardo Sadotti.

Difensore classe 2006, cresce nel vivaio del club viola, mettendosi in luce come uno dei profili più interessanti del panorama giovanile nazionale.

Edoardo vanta già un bagaglio di esperienza di grande valore, arricchito dalle prestigiose trafile nelle Nazionali giovanili azzurre, di cui ha anche indossato la fascia di capitano. Nella passata stagione sportiva si è laureato Campione d’Italia Primavera collezionando 36 presenze impreziosite da 4 gol e 1 assist.

Ad Edoardo va l’in bocca al lupo della società Orange per questa nuova esperienza".