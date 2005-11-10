Ufficiale
Palomba torna al Forlì, nuovamente in prestito dalla Virtus Entella
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Lo avevamo anticipato proprio quest'oggi, ora arriva anche l'ufficialità: Luigi Palomba torna al Forlì, nuovamente in prestito dalla Virtus Entella, che già a gennaio scorso aveva trasferito il calciatore in Romagna con la medesima formula.
Di seguito, la nota del club chiavarese:
"La Virtus Entella comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il calciatore Luigi Palomba al Forlì.
In bocca al lupo, Gigi!".
I biancorossi, invece, hanno annunciato tutto a mezzo social:
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