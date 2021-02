Giudice Sportivo, squalifica e multa per Gasperini: "Irrispettoso". Fermato anche F.Inzaghi

Un turno di stop e multa per l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. E' la decisione del Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata dal tecnico nerazzurro in occasione di Atalanta-Napoli, gara finita 4-2. Questa la motivazione: "Per avere, al 25esimo del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose: per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del Direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa".

Gasperini quindi non sarà in panchina domenica per Sampdoria-Atalanta, match con fischio d'inizio alle 12.30.

Un turno di stop per doppia ammonizione anche per Filippo Inzaghi, che quindi non siederà in panchina nel derby campano Napoli-Benevento domenica pomeriggio.

