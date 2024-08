Giuntoli ad un passo da Nico: ora vuole chiudere anche per Conceicao

vedi letture

La Juventus, nella giornata di ieri, ha proseguito la preparazione in vista della gara contro il Verona. Per questo match Thiago Motta avrà alcune assenze pesanti ma potrà contare su un Weston McKennie in più. L’americano, dopo il reintegro in rosa, ha rinnovato ufficialmente il suo contratto fino al 2026, come comunicato dal club bianconero: “Weston McKennie e la Juventus saranno insieme per altre 2 stagioni: è ufficiale infatti il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026. Arrivato nell’agosto del 2020 dallo Schalke 04 (in mezzo una parentesi di metà stagione in prestito al Leeds da gennaio a giugno del 2023), il centrocampista statunitense ha finora collezionato 134 presenze con la maglia bianconera fra tutte le competizioni, condite da 13 gol e 15 assist (10 solamente nell’ultima stagione)”.

La Juventus si avvicina Nico Gonzalez.

Nico Gonzalez è uno dei grandi obiettivi del mercato della Juventus e nelle ultime ore Cristiano Giuntoli sembra essersi avvicinato alle richieste della Fiorentina. Infatti, la Vecchia Signora è arrivata a proporre 32 milioni più 5 di bonus per un totale di 37. La Fiorentina ne vorrebbe 40 ma le parti sembrano essere più vicine e la trattativa si potrebbe chiudere nella giornata di oggi. Nico Gonzalez è uno degli esterni in ballo per il mercato della Juventus visto che il football director juventino sembra intenzionato a regalare più giocatori a Thiago Motta per le corsie laterali e le altre piste sono quelle di Francisco Conceicao e Jadon Sancho. L’inglese potrebbe essere un’occasione da cogliere proprio negli ultimi giorni di mercato. Sancho non è al centro del progetto del Manchester United che vorrebbe cederlo. La Juventus si è già mossa, ma c’è bisogno di incastrare più fattori come per esempio l’uscita di Chiesa e Kostic. Infatti, con le loro partenze i bianconeri potrebbe decidere di prendere tre esterni.

Vitor Bruno non chiude alla partenza di Francisco Conceicao.

Gli obiettivi della Juventus per questo rush finale di mercato sono due o tre esterni e un centrocampista ovvero Teun Koopmeiners. Uno dei nomi che sta seguendo con grande attenzione Cristiano Giuntoli è quello di Francisco Conceicao. Il ragazzo classe 2002 non prenderà parte alla sfida tra il Porto e il Rio Ave, come confermato del tecnico dei Dragoes Vitor Bruno: “Alcuni grandi club potrebbero avere interesse per lui, c'è la possibilità che possa andarsene”. La Juventus vorrebbe Conceicao in prestito oneroso a circa 7/8 milioni più un diritto di riscatto e adesso si aspetta di capire se il Porto aprirà a questa possibilità. In ogni caso Giuntoli sembra pronto a dare una svolta al mercato bianconero a meno di una settimana dal gong finale.