Gli incontri in sede Inter con agenti e intermediari proseguono. Al centro il tema stipendi

vedi letture

Giornata di incontri in casa Inter. Su tutti quello con Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez. "È felice all'Inter ma non abbiamo parlato del rinnovo o della clausola": non è il primo incontro, in ogni caso, che sta andando avanti in questi giorni. La questione stipendi è una di quelle centrali sia coi giocatori che coi rispettivi rappresentanti: il 15 gennaio è andato in scena un faccia a faccia con la dirigenza per i calciatori e in queste settimane gli agenti stanno incontrando il club. L'Inter ha garantito che gli stipendi di luglio e agosto saranno versati entro il 16 febbraio e che 'è l'intenzione di chiudere l'accordo a breve anche per novembre e dicembre, da corrispondere entro e non oltre giugno. Tra emolumenti per affari fatti e stipendi, però, il via vai di questi giorni racconta più di situazioni da chiarire che di trattative di mercato e rinnovi in ponte. Il club di Zhang ha garantito, come fatto ai giocatori e allo staff, continuità d'esercizio anche all'interno di un possibile passaggio di mano a BC Partners.