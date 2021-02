Gli uomini mercato dell'E.League - Marcos Antonio, gioiello Shakhtar. Pagato solo 1 milione

Classe 2000, Marcos Antonio è uno straordinario regista, trequartista, centrocampista dal talento unico, che lo Shakhtar Donetsk ha preso dall'Estoril, piccolo club portoghese, per 1 milione di euro. Profondo conoscitore del calcio delle sue latitudini, è una scoperta dell'uomo mercato José Boto: piccolo come statura ma grande nel talento, è un numero otto che gioca da vertice basso, nei due, da regista, più alto. Duttilità tattica al servizio della squadra e dei compagni, il fatto che arrivi da una società di provincia portoghese come l'Estoril racconta che l'importanza dello scouting dovrebbe essere alla base di ogni grande società. Lo Shakhtar lo fa: adesso Marcos Antonio vale tanto e per l'estate sono in fila tante società. Giocherà dal 1' o sarà riserva oggi in Europa? Non mancano le squadre che si stanno ponendo la stessa domanda, perché i fari sulla squadra di Donetsk sono sempre accesi.

Nome Marcos Antonio

Squadra Shakhtar Donetsk

Anno di nascita 2000

Ruolo Centrocampista centrale

Scadenza del contratto 2025

Valutazione (Transfermarkt) 8 milioni