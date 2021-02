Gol di Escalante...anzi no. La Lega di Serie A lo assegna a Milinkovic-Savic: ecco perchè

vedi letture

Oltre alla sconfitta, una beffa per Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino ha deviato un calcio piazzato di Sergej Milinkovic-Savic per la rete che momentaneamente rimesso in partita la squadra di Simone Inzaghi. Dopo un’ora però la Lega di Serie A, che inizialmente gli aveva assegnato la paternità del gol, ha cambiato idea. La conclusione infatti era già diretta nello specchio della porta e in questo caso, ovvero con una deviazione fortuita, viene assegnata la marcatura all’autore originario del tiro, ovvero il centrocampista serbo. Esattamente come nel caso delle autoreti.