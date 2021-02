Gotti su Guardiola: "L'ho studiato in Premier, il suo segreto non è tattico, ma è caratteriale"

In Italia la tattica conta ancora più che all’estero? A rispondere a questa e ad altre domande su Pep Guardiola è Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, intervistato dal Corriere dello Sport: "A furia di esportare bravi allenatori, abbiamo contaminato questo credo. Oggi Bundesliga e Premier hanno in conto la tattica più o meno come noi. Guardiola non si ferma mai sulle sue acquisizioni. Questo lo fa unico. Eppure mi sono convinto che il suo vero segreto non è la tattica. In Inghilterra l’ho studiato. La differenza che persegue non è tattica, ma caratteriale. Lui la definisce “animismo”. Vuol dire sfruttare al massimo le potenzialità dei calciatori a prescindere dal risultato"