Grillitsch a un passo dalla Roma: ora i giallorossi lavorano alle cessioni a centrocampo

Florian Grillitsch, leader del centrocampo dell'Austria e dell'Hoffenheim, è a un passo dalla Roma. In scadenza col club tedesco, valutato in estate 15 milioni di euro, potrebbe sbarcare nella Capitale per 8-9 milioni. Da Roma silenzio radar sull'affare ma il giocatore ha il placet di José Mourinho ed è il prescelto per la mediana. Le alternative sono Marc Roca del Bayern Monaco e Harry Winks del Tottenham, ma ora il club deve lavorare anche sulle uscite. Richieste dalla Spagna e dalla Francia per Amadou Diawara, in Liga piace anche Gonzalo Villar, sono loro due gli indiziati a lasciare adesso il reparto mediano dove insieme al nuovo acquisto, ci sono anche Jordan Veretout e Bryan Cristante in caso di ritorno al 4-2-3-1 o dove anche uno di questi (il francese?) potrebbe aver mercato qualora Mourinho dovesse continuare a confermare il 3-5-2 con Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan ai fianchi del regista (Cristante o Grillitsch).