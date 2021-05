Grinta in panchina, gentleman fuori: Ranieri saluta la Samp con 91 punti in un anno e mezzo

"Ho detto alla squadra che non resterò un altro anno". Questo l'annuncio di Claudio Ranieri alla vigilia della sfida contro il Parma. Si conclude qui l'avventura dell’allenatore romano sulla panchina della Sampdoria dopo quasi due anni e 91 punti, 39 nella stagione passata e 52 in quella appena terminata. Vero gentleman dai toni pacati fuori dal campo, deciso e grintoso quando da bordo campo guida i movimenti della sua squadra. Uno stile, molto british quello di Sir Claudio, che è stato riconosciuto dai tifosi che lo hanno apprezzato fin dal primo giorno in cui si è seduto a guidare la formazione ligure. "Prima che per i risultati ottenuti - lo saluta la Federclubs - prima ancora di una salvezza per alcuni impossibile, vogliamo ringraziarti per aver rispecchiato lo stile che in questi anni è stato da alcuni violato, e che ha contraddistinto gli anni più belli della nostra Sampdoria".

Salvezza al primo anno - Un'avventura iniziata un anno e sette mesi fa quando il presidente Massimo Ferrero decise di chiamarlo per sostituire Eusebio Di Francesco. La situazione è disperata. Ultimo posto in classifica e tre punti conquistati. Una vittoria e sei sconfitte nelle prime sette uscite ufficiali, quattro reti segnate e 16 subite. Ranieri però rimette apposto i cocci ristabilendo subito la fase difensiva, quattro gol incassati nelle successive sei partite, e la situazione piano piano si risolleva. Dopo il lockdown i blucerchiati cambiano passo e riescono ad ottenere la salvezza con quattro giornate di anticipo.

Nono al secondo - La stagione che si è appena conclusa ha portato la Sampdoria a tagliare il traguardo dei 52 punti piazzandosi al nono posto. Gli obiettivi stagionali erano chiari: non soffrire come l’anno scorso. Così è stato. I blucerchiati non sono mai stati al di sotto della linea di galleggiamento. Anzi, la zona rossa è sempre stata mantenuta a debita distanza con la squadra che si è potuta togliere delle soddisfazione come i successi contro Atalanta, Lazio e Inter o i pareggi a San Siro contro il Milan. Non sono mancati degli scivoloni e delle scelte che potevano sembrare azzardate ma alla fine i risultati sono chiaramente dalla sua parte. Adesso si è aperto il casting per il sostituto. Un mese e mezzo circa e poi la Sampdoria affronterà la prossima stagione. E lo farà senza Claudio Ranieri.