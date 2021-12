"Ha fatto una sciocchezza. Rosso determinante". Rivedi Inzaghi sull'espulsione di Barella

"Barella ha fatto un errore grave, ha sbagliato... Ma penso che l'abbia capito subito". Ha parlato così Simone Inzaghi, in conferenza stampa, dopo il ko dell'Inter in Champions contro il Real Madrid: "Si è scusato immediatamente coi compagni e con lo staff. Eravamo in partita, avevamo creato tanto, Barella aveva avuto l'occasione ed era nervoso per averla sbagliata. Il suo rosso ha condizionato la nostra gara, anche perché avevo appena fatto i cambi e avevamo ancora più di 30 minuti da giocare. L'espulsione era giusta? C'è stato un gesto di reazione, seppur molto molto lieve. Barella ha sfiorato il polpaccio a Militao, però a norma di regolamento l'espulsione ci sta".

