Haaland a secco, Terzic: "È umano. Bellingham? L'unica cosa che non sappiamo è se abbia dei limiti"

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, commenta in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Manchester City. Si parte dal fatto che Haaland sia rimasto a secco sia all’andata che il ritorno: “Siamo tutti abituati a pensare che segnerà in ogni partita, ma è un umano e può capitare. Non è un problema, sta giocando molto bene e ha avuto una grande parte nel gol di Bellingham. Non importa chi segna, è ovvio che pensiamo che abbia sempre l’ultima parola in area di rigore.

Cosa pensa della direzione arbitrale?

“Prima di tutto, il City ha meritato di vincere entrambe le partite. Merita la semifinale e anche il titolo. Ma questo non importa e siamo delusi per non avercela fatta. Non siamo felici delle decisioni degli arbitri in entrambe le gare. Non capiamo perché non usano gli schermi. Ne hanno tanti su tutto il campo, perché non li usano? Ma questa è una parte della partita, il City merita ma con un po’ di fortuna soprattutto da questo punto di vista saremmo potuti passare”.

È stata la miglior partita di Bellingham?

“L’unica cosa che non sappiamo se abbia dei limiti. Ha così tanto talento e vuole sempre migliorarsi, dobbiamo solo capire quale sia il suo limite. Oggi il mondo ha visto cosa sa fare, noi lo facciamo ogni giorno in allenamento e siamo felici che possa giocare così. Questo non vuol dire che si debba fermare, deve continuare e vedremo qual è il suo limite”.