Hakimi, un gol per Eriksen: "Felice di avertelo potuto dedicare. Sii forte, Christian"

Questione di amicizia da Inter. A segno con il suo Marocco nell'amichevole in corso contro il Burkina Faso a Rabat, Achraf Hakimi ha mimato con le mani il numero ventiquattro, indossato da Christian Eriksen in nerazzurro, nel giorno del malore che ha scosso il mondo. Nel post-partita, poi, l'esterno marocchino ha mandato un messaggio al compagno tramite Twitter: "Felice per la vittoria e per aver potuto dedicare il gol al mio amico! Sii forte, Christian!".



Happy for the victory and for being able to dedicate the goal to my friend! Stay Strong 💪🏾2️⃣4️⃣❤️⚽️. @ChrisEriksen8 pic.twitter.com/2HSp7yP0B3

— achrafhakimi (@AchrafHakimi) June 12, 2021