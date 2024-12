TMW Hancko per giugno, Antonio Silva per gennaio. Difesa Juve: ecco il piano di Giuntoli

Dávid Hancko è uno dei grandi obiettivi di Cristiano Giuntoli. Ventisette anni, centrale di piede mancino che all'occorrenza può disimpegnarsi anche da terzino, è oggi uno uno dei pilastri del Feyenoord che nell'agosto 2022 lo acquistò dallo Sparta Praga per poco più di otto milioni di euro. Ex meteora della Fiorentina, il calciatore slovacco nel club di Rotterdam ha trovato quella ribalta che in riva all'Arno non era riuscito a trovare e oggi è uno dei pilastri della squadra che combatte per il secondo posto in Eredivisie e per la qualificazione alla fase play-off di Champions League (con ottime possibilità di centrarla).

Giuntoli che lo seguiva già dai tempi di Napoli considera Hancko il rinforzo ideale per la sua Juventus, ma oggi la valutazione superiore ai 30 milioni rende molto complicato l'affare a gennaio anche perché il Feyenoord - in lotta su tutti i fronti - non vorrebbe privarsi di quello che è oggi uno dei giocatori più importanti della squadra di Brian Priske.

Lo scenario sarà evidentemente diverso in estate, anche perché nel club olandese in questo momento c'è Facundo Gonzalez che è centrale di piede mancino (proprio come Hancko) e potrebbe rientrare nell'affare visto che è ancora di proprietà della Juventus.

E a gennaio? La pista principale è sempre quella che porta ad Antonio Silva, centrale classe 2003 del Benfica. Cristiano Giuntoli da tempo sta lavorando con Jorge Mendes per strappare il giocatore alle aquile a titolo temporaneo. Andrebbe bene anche un prestito oneroso. E l'operazione è più che fattibile dato che la volontà del calciatore 21enne è quella di trovare un club capace di dargli più spazio e minuti.