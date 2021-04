Heineken (sponsor Champions) ironizza sulla Superlega: "Don't drink & start a league"

La Superlega, dopo 3 giorni di discussioni e levate di scudi da parte dei tifosi, ha visto via via la retromarcia di (quasi) tutte le 12 società promotrici. Fatto che in termini pratici ha portato al fallimento del progetto. Fra chi può esultare per questo risultato c'è anche Heineken, la nota azienda produttrice di birra sponsor della Champions League. Che su Twitter ha scelto l'ironia per festeggiare: "Don't drink & start a league" ("Non bere e fondare un torneo"), ha scritto l'azienda accompagnando il tutto con l'hashtag #BetterTogheter.