Hellas, Juric: "Preparerò la partita contro il Bologna come fosse una finale di Champions"

vedi letture

Farà molti cambi rispetto a Crotone? E' questa una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che alla vigilia della sfida contro il Bologna - gara valida per la 37esima giornata di Serie A - ha risposto così: "La preparerò come fosse una finale di Champions, per me e la società lo è: arrivare nella metà sinistra della classifica è un prestigio. Andrò un po' a intuizione, cercando di capire chi sta meglio. Volevo dare l'altro giorno un'occasione a Ruegg, ma cercherò di schierare la squadra migliore possibile".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Ivan Juric.