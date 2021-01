Hellas, Juric: "Queste sono le più belle perché è stata veramente tosta. Zaccagni non deve accontentarsi"

È visibilmente soddisfatto, Ivan Juric, che ha parlato ai microfoni di Hellas Verona Channel dopo la vittoria di misura sul campo dello Spezia. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Una gran bella vittoria.

"Queste sono le più belle, perché è stata veramente tosta. Sapevamo che loro avevano messo tutti in difficoltà, e penso che i ragazzi abbiano fatto bene. È stata dura, perché giocavano sulle palle lunghe e mettevano grande forza sulle seconde palle. Poi sono i dettagli a decidere, siamo sempre stati dentro la partita. È una grande partita".

Già nel primo tempo si è visto un bel Verona.

"Potevamo fare di più: l'abbiamo preparata bene per non andare in fuorigioco. Ci sono state situazioni in cui abbiamo creato i presupposti per andare in porta e qualcosa abbiamo sbagliato, ma ho visto passi in avanti a livello di gioco, anche se c'è tanto da migliorare".

Si è visto anche un Verona tonico dal punto di vista fisico.

"Ci sono ancora margini, specialmente in attacco. In difesa stiamo recuperando qualcuno e si vede. La squadra ha retto bene, e non era facile, perché lo Spezia ha messo in difficoltà tutti. È una grande vittoria, abbiamo retto bene".

Kalinic ha fatto vedere di essere un giocatore importante per la squadra.

"Ha fatto un allenamento con noi dopo quaranta giorni che era fuori. Bisogna stare attenti, ma oggi ha già fatto tre o quattro cose che ti cambiano. Giocare senza attaccanti nelle ultime partite per me è stato devastante emotivamente, e già oggi Nikola ha fatto vedere cose interessanti. È anche un po' sfortunato, gli manca quel pezzettino per sbloccarsi".

Si aspettava un gol così da Zaccagni?

"È in fiducia, deve continuare così. Per me deve andare ancora più forte, raccogliere tutto il lavoro che ha fatto lo scorso anno. Non deve accontentarsi, perché è difficile rialzarsi. Ma quando provi cose così vuol dire che stai bene".

Adesso testa al Torino, che oggi ha vinto.

"Il Toro è una grandissima squadra, con ottimi giocatori. A volte si entra in un tunnel nel quale non vedi via di uscita, ma è una squadra che ha grandi giocatori e che due anni fa è andata in Europa. Oggi ha vinto abbastanza facilmente, ci aspetta una partita difficilissima: abbiamo qualche giorno per recuperare, faremo sicuramente qualche cambio e la affronteremo al meglio".