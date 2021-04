Hellas-Lazio, le formazioni ufficiali: Dimarco nel terzetto, Caicedo in coppia con Immobile

Nel ricco programma del trentesimo turno di Serie A c'è anche Hellas Verona-Lazio, in campo tra circa un'ora allo stadio Bentegodi. Schieramenti a specchio per le due squadre, che quest'oggi saranno guidate dai vice di Ivan Juric e Simone Inzaghi (il croato è squalificato, il biancoceleste positivo al Covid): nei gialloblù c'è Dimarco nel terzetto difensivo, con Sturaro (preferito a Tameze) in cabina di comando al fianco di Veloso. Negli ospiti spazio a Felipe Caicedo in tandem con Ciro Immobile.

Ecco nel dettaglio le scelte dei due allenatori:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Veloso, Lazovic; Baràk, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Matteo Paro.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. Allenatore: Massimiliano Farris.