Hellas migliorabile? Juric: "Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro, le idee sono chiare"

vedi letture

Parlando della possibilità di migliorare ancora l'Hellas Verona, Ivan Juric gonfia il petto per i risultati raccolti nelle ultime due anni: "Penso che gli ultimi due anni siano stati fuori dal normale, in una logica di investimenti, di quel che raccogli e cose così. C'è sempre una logica: basta guardare il monte ingaggi e più o meno è quello. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro: se è possibile fare altro non lo dovete chiedere a me, è chiaro quello che bisogna fare. Penso che le idee siano molto chiare".