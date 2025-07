Ufficiale Hellas Verona, ceduto Praszelik. Il centrocampista torna in patria, è del Cracovia

Nuova cessione appena ufficializzata dall'Hellas Verona, che saluta il centrocampista Mateusz Praszelik, che torna a giocare in patria. Ecco quanto diramato dal club in maglia gialloblù tramite un comunicato ufficiale: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Klub Sportowy Cracovia - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista polacco Mateusz Praszelik. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Mateusz, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera". Stando a quanto appreso da TMW, il Verona si è mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Di seguito tutti i trasferimenti ufficiali per l'Hellas Verona nel mercato estivo:

ACQUISTI HELLAS VERONA ESTATE 2025/2026 (10,2 milioni di euro spesi)

Amin Sarr (attaccante, 24 anni) riscattato dal Lione per 3,5 milioni di euro

Cheikh Niasse (centrocampista, 25 anni) riscattato dal Young Boys per 3,5 milioni di euro

Antoine Bernede (centrocampista, 26 anni) riscattato dal Losanna per 2 milioni di euro

Grigoris Kastanos (centrocampista, 27 anni) riscattato dalla Salernitana per 1,2 milioni di euro

Giovane (attaccante, 21 anni) svincolato*

CESSIONI HELLAS VERONA ESTATE 2025/2026 (11 milioni di euro incassati)

Diego Coppola (difensore, 21 anni) al Brighton per 11 milioni di euro

Mateusz Praszelik (centrocampista, 24 anni) al Cracovia

Thomas Henry (attaccante, 30 anni) risoluzione del contratto

Edoardo Bernardi (difensore, 21 anni) riscattato dall'Arzignano

Elia Boseggia (portiere, 21 anni) al Novara

Alessandro Berardi (portiere, 34 anni) svincolato

Pawel Dawidowicz (difensore, 30 anni) svincolato

Marco Davide Faraoni (difensore, 33 anni) svincolato

Koray Gunter (difensore, 30 anni) svincolato

Ondrej Duda (centrocampista, 30 anni) svincolato

Darko Lazovic (centrocampista, 34 anni) svincolato