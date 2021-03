Hellas Verona, D'Amico premiato dall'ADICOSP come miglior ds della scorsa stagione

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Hellas Verona-Atalanta, il direttore sportivo dei gialloblu Tony D'Amico è stato premiato dall'ADICOSP come miglior ds della passata stagione. Un riconoscimento per gli ottimi risultati del club di Setti ma anche per i tanti calciatori valorizzati e poi ceduti a caro prezzo in giro per i top club italiani.