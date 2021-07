Hellas Verona, Faraoni: "Vogliamo fare bene, la salvezza resta il primo obiettivo"

Dal ritiro di Primiero arrivano le parole di uno dei protagonisti delle ultime stagioni dei gialloblù, Marco Davide Faraoni: "C'è grande entusiasmo e voglia di fare bene. L'obiettivo resta sempre la salvezza, è il nostro primo obiettivo, poi si vedrà. Io personalmente cerco sempre di migliorarmi e aiutare il più possibile la squadra, per noi il gruppo è fondamentale e i nuovi arrivati si inseriranno al meglio. Primiero è un ambiente tranquillo, si sta bene e ci sono le condizioni per allenarsi al meglio». Infine una previsione sulla finale di Euro 2020, in cui l'Italia affronterà questa sera l'Inghilterra: «Gli azzurri sono forti, sono un gruppo bellissimo e faranno di tutto per portare a casa un trofeo davvero importante", ha concluso come riportato da hellasverona.it.