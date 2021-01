Hellas Verona, Juric: "Grandissima prestazione. Dimarco? Si è ripreso subito. E' stato bravo"

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha analizzato la vittoria sul Napoli attraverso i microfoni di Hellas Verona Channel: “Siamo partiti con un incidente sul gol di Lozano. Abbiamo patito per i primi 15’ poi dopo però abbiamo fatto una grandissima partita. Giocando a ritmi molto alti. I risultati positivi contro le big? Vuol dire che giochiamo nel nostro modo anche contro il big. Peccato che non ci siano stati i tifosi, avrebbero reso tutto ancor più bello. Dimarco? Si è ripreso subito dopo il suo errore. Ha pensato subito a giocare, è un ragazzo che si allena sempre e ci tiene tantissimo. Se lo è meritato. Il girone d’andata? E’ stata dura per i tanti infortunati. Abbiamo rischiato troppo e abbiamo passato un momento duro. Adesso abbiamo recuperato tanti calciatori, in più ci sono Bessa e Sturaro e vediamo chi altro. Vogliamo migliorarci, questa è l’idea”.