Hellas Verona, sprint per Di Francesco. Se rescinde col Cagliari, pronto un biennale

E' Eusebio Di Francesco il nome in cima alla lista dell'Hellas Verona per il dopo Ivan Juric. Il tecnico pescarese ha ancora due anni di contratto col Cagliari, ma già oggi potrebbe rescindere il contratto col club sardo per poi definire l'accordo con gli scaligeri.

Come riporta 'L'Arena', per Di Francesco l'Hellas ha pronto un contratto biennale da circa un milione di euro a stagione.